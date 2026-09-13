معهد التخطيط القومي وUNDP يحتفلان بتخريج أول دفعة من دبلوم «المتابعة والتقييم»

أقيم بمقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP) حفل تخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني المتخصص في «المتابعة والتقييم»، الذي نظمه معهد التخطيط القومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة نحو 21 متخصصًا حصلوا على الاعتماد المهني في مجالات المتابعة والتقييم، ومثلوا عددًا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذلك في إطار حرص معهد التخطيط القومي على الاستثمار في بناء القدرات الوطنية، وترسيخ ثقافة المساءلة والحوكمة الفعالة داخل المؤسسات، وتعزيز أطر التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية في المجالات ذات الصلة بالعمل التنموي.

وفي هذا الإطار، أعرب أ.د. أشرف صلاح الدين عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى من الدبلوم المهني المتخصص في "المتابعة والتقييم"، باعتبارها محطة مهمة في مسيرة التعاون بين معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتجسيدًا عمليًا لتكامل الجهود الرامية إلى بناء القدرات الوطنية وتعزيز الممارسات المؤسسية القائمة على الأدلة والنتائج، متوجهًا بالتهنئة لخريجي الدفعة الأولى، متمنيًا لهم التوفيق في توظيف ما اكتسبوه من خبرات ومعارف في خدمة مؤسساتهم ودعم مسيرة التنمية في مصر.

وفي سياق متصل، أشار أ. غيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، إلى أن الاستثمار في الإنسان وفي القدرات الوطنية هو أحد أهم الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة، مثمنًا دور الدبلوم في إكساب الخريجين مهارات فنية متقدمة تؤهلهم للاضطلاع بدور محفز للتغيير المؤسسي، ودعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وتعزيز صياغة السياسات القائمة على الأدلة في مختلف أنحاء مصر.

ويهدف الدبلوم إلى إكساب المتدربين المهارات اللازمة في التخطيط والمتابعة والتقييم، مما يمكّنهم من تصميم البرامج وتقييمها وتحسين أدائها ونتائجها بفعالية. كما يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات العملية في تحديد المؤشرات الكمية والنوعية، وطرق جمع البيانات، وتطوير القدرة على تصميم وتنفيذ أطر متابعة وتقييم قوية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، مما يمكّن المشاركين من استخلاص رؤى قابلة للتنفيذ.

ويتم تقديم هذا الدبلوم باللغتين العربية والإنجليزية لتلبية احتياجات المشاركين وتعزيز فهمهم المتخصص، مستهدفًا المسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات، والعاملين بمنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مديري ومنسقي المشروعات سواء في القطاع العام أو الخاص، وأخصائيي التنمية.

جدير بالذكر أن تنفيذ الدبلوم المهني المتخصص في "المتابعة والتقييم" جاء تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين معهد التخطيط القومي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والتي تنص على تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات عدة، من بينها إعداد مؤشرات التنمية البشرية وتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وكذلك إعداد التقارير المشتركة، فضلًا عن التعاون في مجال ريادة الأعمال وإنشاء وحدة مشتركة للابتكار الاستراتيجي، وكذلك التعاون من خلال وحدة النمذجة ووحدة تحليل البيانات والاستشارات بالمعهد.