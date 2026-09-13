مزمار بلدي.. ولي أمر يزف ابنته على حصان في طريقها إلى المدرسة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة أثارت تفاعلًا واسعًا، ظهر خلالها ولي أمر وهو يرافق ابنته على حصان خلال توجهها إلى المدرسة، في مشهد لافت جذب أنظار الأهالي والمارة.

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وأظهرت الصورة الطفلة وهي تجلس على ظهر الحصان، بينما حرص والدها على مرافقتها وسط تجمع عدد من المواطنين والأطفال، في أجواء بدت احتفالية وكأنها «زفة» شعبية.

وعبّر متداولو الصورة عن إعجابهم بفرحة الأب بابنته وحرصه على الاحتفال بها بطريقته الخاصة، متمنين لها عامًا دراسيًا سعيدًا، وسط تعليقات: «ربنا يجعلها سنة سعيدة عليها وعليكم وعلى الجميع».