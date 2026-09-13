جمبلاط يتفقد مصنع 18 الحربي ويتابع معدلات الإنتاج وخطط التطوير

أجرى الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، زيارة ميدانية إلى شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، والوقوف على معدلات الأداء وانتظام العملية الإنتاجية، إلى جانب الاطمئنان على أوضاع العاملين ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

لدعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي

وتأتي الزيارة اتساقًا مع استراتيجية الدولة لدعم الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وتفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي عددًا من خطوط ومراحل الإنتاج بالشركة، حيث تابع سير العمل، واطلع على معدلات التنفيذ ومستويات الجودة، واستمع إلى شرح حول موقف الأعمال وخطط التطوير، وسبل رفع كفاءة الأداء والاستفادة المثلى من الإمكانيات والطاقات التصنيعية المتاحة، بما يدعم جهود توطين التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على المكون المحلي والارتقاء بمنظومة الإنتاج.

الالتزام الكامل بإجراءات وقواعد السلامة والصحة المهنية

كما اطمأن "جمبلاط" على أوضاع العاملين، وتأكد من توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات وقواعد السلامة والصحة المهنية، باعتبارها من الركائز الأساسية لاستدامة العمل، ورفع معدلات الإنتاج، والحفاظ على العنصر البشري، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتوفير بيئة عمل لائقة.

وفي ختام الزيارة، عقد الوزير لقاءً مع العاملين بالشركة، أعرب خلاله عن تقديره لجهودهم المخلصة، مشيدًا بأدائهم المتميز وحرصهم على أداء مهامهم بكفاءة وانضباط، مؤكدًا على أن العاملين يمثلون الركيزة الأساسية لمنظومة الإنتاج الحربي، وأن النتائج المحققة تعكس إخلاصهم والتزامهم، وتسهم في دعم توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات الوطنية.

وتوجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالشكر إلى جميع العاملين بالشركة، وحثهم على مواصلة العمل بروح الفريق، والحفاظ على مستوى الأداء المتميز، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة وتعزيز دورها في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية الشاملة.