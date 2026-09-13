روسيا تقترب من حدود الناتو.. مسيّرة تضرب قطارا على بُعد كيلومترين من بولندا

شهدت المناطق القريبة من الحدود الأوكرانية-البولندية تصعيدًا لافتًا، بعدما أفادت السلطات الأوكرانية بأن طائرة مسيّرة روسية استهدفت بلدة ياهودين القريبة من الحدود مع بولندا.

وقالت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي لوكالة «رويترز» إن موقع الهجوم يبعد نحو 800 متر فقط عن الحدود البولندية، ما دفع إلى إغلاق المعبر الحدودي مؤقتًا عقب الضربة.

وفي حادث منفصل، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أن مسيّرة أصابت قاطرة قطار ركاب في منطقة فولين، على مسافة لا تتجاوز كيلومترين من الحدود البولندية. ولم تُسجل إصابات، فيما أظهرت مشاهد متداولة ركابًا يفرون في حالة من الهلع بعد سقوط المسيّرة بالقرب من القطار.

وتعد الحدود الأوكرانية مع بولندا من أبرز طرق عبور المساعدات العسكرية والإنسانية التي تقدمها الدول الداعمة لكييف، ما يثير مخاوف أوكرانية من اتساع نطاق الهجمات الروسية باتجاه المناطق الحدودية.

من جانبه، حذر وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها من خطورة الهجمات، معتبرًا أن الضربات الروسية باتت تقترب بصورة مباشرة من حدود الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).