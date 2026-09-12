روسيا: نعرب عن قلقنا إزاء الوضع في باب المندب

أعرب الرئاسة الروسية “الكرملين” عن قلقه إزاء التطورات المتسارعة في مضيق باب المندب، محذرًا من أن الوضع هناك يتجه نحو مسار يصعب السيطرة عليه.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم، السبت، إن الوضع في باب المندب يتطور بشكل «خارج عن السيطرة»، وهو ما يثير مخاوف موسكو، وفق ما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية.

وفي تطور ميداني لافت، أفادت أربعة مصادر حكومية يمنية لوكالة «رويترز» بأن جماعة الحوثيين وصلت، أمس الجمعة، إلى جزيرة بريم الاستراتيجية الواقعة في مضيق باب المندب، ما يعزز نفوذ الجماعة بالقرب من واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد المخاطر التي تواجه حركة التجارة ونقل الطاقة عبر البحر الأحمر، بالتزامن مع الاضطرابات المستمرة في مضيق هرمز، والتي ألقت بظلالها على أسواق الشحن والطاقة العالمية.

ويكتسب باب المندب أهمية استراتيجية كبيرة، باعتباره حلقة وصل بين البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ويمثل أحد أبرز الممرات لحركة التجارة والطاقة عالميًا.

ويمتد المضيق بين اليمن والقرن الأفريقي، ويبلغ طوله نحو 100 إلى 115 كيلومترًا، بينما يضيق عرضه عند أضيق نقطة إلى نحو 29 أو 30 كيلومترًا، في حين لا يتجاوز عرض قناته الشرقية المعروفة باسم «باب إسكندر» نحو 3 كيلومترات، بعمق يقارب 30 مترًا.