مفيش أفضل مني.. تصريحات نارية من مبابي بشأن الكرة الذهبية

أكد كيليان مبابي إنه لا يزال يعتقد أنه يستحق جائزة الكرة الذهبية على الرغم من فشله في الفوز بأي لقب مع ريال مدريد خلال الموسم، في حين انتهت حملة فرنسا في كأس العالم بالهزيمة في نصف النهائي أمام إسبانيا.

في مقابلة مع مجلة فرانس فوتبول، أشاد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بالمدرب الجديد لفرنسا زين الدين زيدان، وقال إنه يعتقد أن أداءه يستحق التقدير كأفضل لاعب في العالم.

وقال مبابي: “أعتقد أنني أستطيع الفوز بها هذا العام، إنه أحد أهدافي، وهدف قصير المدى أيضا، يقول الناس إنني لم أفز بأي كأس مع النادي أو المنتخب، لكنها جائزة فردية، لم أرَ قط فائزا بالكرة الذهبية يُنتخب بالإجماع.”

الكرة الذهبية

وأضاف :"هل سبق لأحد أن فاز بنسبة 100% من الأصوات؟ هذا يعني أن هناك دائمًا من يعتقد أن الفائز لا يستحق ذلك".

وتابع: “أستمد فكرتي عن جائزة الكرة الذهبية من حقبة ميسي ورونالدو، فهي لا تُمنح للاعبين العاديين، بل للاعبين المتميزين، أعتقد أنني قدمت أداءً مختلفاً هذا العام، لذا أؤمن بقدرتي على الفوز بها.”

وسُئل مبابي عما إذا كان يعتقد أنه سيكون فائزاً مستحقا، وأجاب قائلا: "لم يكن هناك لاعب أفضل مني، كنا نتحدث عن الإنجازات، أن أسجل هذا العدد الكبير من الأهداف في البطولات الكبرى، حيث يتواجد جميع اللاعبين العظماء، وبالطبع في كأس العالم، الحدث الأكبر، وأن أصبح الهداف التاريخي للبطولة - طوال عطلتي، كان هذا كل ما يتحدث عنه الناس معي".

واستمر: “من الصعب استيعاب معنى كأس العالم بالكامل، إنها منافسة بين أعظم اللاعبين، والنجوم، وأعظم اللاعبين في تاريخ اللعبة، وأن تقول لنفسك، وأنت في السابعة والعشرين من عمرك، إنك بالفعل صاحب أكبر عدد من الأهداف”

وأردف: “ويزداد الأمر تميزا لأنك تنتزع الرقم القياسي من ليونيل ميسي، الذي يعتبره الكثيرون أعظم لاعب في التاريخ إلى جانب كريستيانو رونالدو، إنه لأمر رائع، هذا النوع من الإنجازات مختلف.”

سجل مبابي 15 هدفا في دوري أبطال أوروبا و25 هدفا في الدوري الإسباني قبل أن يرفع رصيده في كأس العالم إلى 22 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة، على الرغم من أن حملة فرنسا انتهت بهزيمة 2-0 في نصف النهائي أمام إسبانيا.