4 عوامل تحسم تحديد أسعار البنزين والسولار.. وزير البترول الأسبق يكشفها

تستند لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في قراراتها الدورية التي تعقد كل ثلاثة أشهر، إلى معادلة سعرية واضحة تربط السوق المحلية بالمتغيرات العالمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المؤشرات التي تستند إليها لجنة التسعير الخاصة بالمواد البترولية لتحديد الأسعار، سواء بالارتفاع أو الانخفاض.

4 عوامل تحسم تحديد أسعار البنزين والسولار

وقال وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن هناك 4 مكونات رئيسية يتم تحديد الأسعار من خلالها، أولها الجزء الخام، سواء كان بترولًا أو غاز، والمستخرج من الحقول المصرية.

وأضاف وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المكون الثاني هو الجزء الخام الذي يتم شراؤه من الشريك الأجنبي في عملية الاستخراج، بينما يتمثل المكون الثالث فيما يتم استيراده من الخارج، سواء كان خام بترول أو غاز مسال.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن المكون الرابع يتمثل فيما يتم شراؤه من الخارج في صورة منتجات نهائية، مثل البنزين والسولار.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بمراجعة جميع هذه المكونات، وإجراء مقارنة بين حجم الدعم وما هو متاح، ثم تقدم توصيتها بما تراه مناسبًا، مؤكدًا أن الحكومة هي صاحبة القرار النهائي.