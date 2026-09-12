السفير جمال بيومي يوضح أهمية مشاركة مصر في اجتماع مجموعة بريكس

أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة مصر في اجتماعات قمة مجموعة "بريكس" تعكس ميزة استراتيجية خاصة ترتبط بعلاقات القاهرة التاريخية والدولية بتلك الدول.

وأوضح بيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عبد الباقي، ببرنامج اليوم، المذاع على قناة dmc، أن التجمع يضم الصين والهند اللتين تشكلان أكبر تعداد سكاني في العالم، إلى جانب روسيا التي تعد الأكبر مساحة عالمياً، والتي تميزت تاريخياً بأنها كانت الشريك الأكبر لمصر حتى نهاية ستينيات القرن الماضي.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الهند تعد شريكاً رئيساً في مجموعة عدم الانحياز، مذكرًا بروابط الصداقة التاريخية التي جمعت بين الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الهندي نهرو والرئيس اليوغوسلافي تيتو.

واختتم بيومي تعليقه موضحاً أن مشاركة مصر في هذا الاجتماع تأتي امتداداً طبيعياً لتلك العلاقات التاريخية، وتسهم في تعزيز التوازن في العلاقات الدولية الشاملة وتخدم المصالح الاقتصادية والسياسية القومية لمصر.