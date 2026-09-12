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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أشاد به رئيس الوزراء.. مركز أورام كفر الشيخ يقدم خدمات طبية وعلاجية متميزة

مركز أورام كفر الشيخ
مركز أورام كفر الشيخ
محمود زيدان

يعد مركز الأورام بمحافظة كفر الشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، واحدًا من المنشآت الطبية والعلاجية التي تقدم خدمات علاجية متميزة للمواطنين داخل المحافظة، خاصة أنه رفع مشقة العناء عن الأهالي الذين كانوا يضطرون للسفر إلى طنطا والمنصورة للعلاج هناك، وذلك منذ افتتاحه في 2024م.

يقع مركز الأورام بمدينة كفر الشيخ على مساحة 8876 متراً مربعاً بطاقة 160 سريراً للإقامة الداخلية والعناية المركزة، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفرالشيخ، والذى تم تجهيزه بأحدات التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة وتزويده بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وخلال زيارته اليوم لمحافظة كفر الشيخ، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمركز الأورام، وما يقدمه من خدمات علاجية متميزة، مشيرًا إلى أن زيارة مركز أورام كفر الشيخ كانت من أهم محطات جولته بالمحافظة.

 واطلع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وحرص على الاستماع إلى أهالي كفر الشيخ والتأكد منهم بشأن مستوى أداء الخدمة داخل المركز.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب جولته بمحافظة كفر الشيخ، أن علاج الأورام يعد من أكثر أنواع العلاج تكلفة على الأسر المصرية، بل وعلى الأسر في مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على توفير هذه الخدمات للمواطنين دون مقابل.

 

خدمات علاجية متطورة

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مركز أورام كفر الشيخ يقدم للمواطنين خدمات علاجية متطورة، مؤكدًا أن الأجهزة الموجودة بالمركز تمثل إضافة مهمة في مجال علاج الأورام، وأن بعض هذه الأجهزة لا يوجد مثيل لها في منطقة الدلتا في الوقت الحالي.

 

جهاز 170 مليون جنيه منذ عامين

ولفت مدبولي إلى أن أحد الأجهزة الموجودة بالمركز بلغت تكلفته عند شرائه قبل عامين أو 3 أعوام أكثر من 170 مليون جنيه، مؤكدًا أن تكلفة الجهاز حاليًا أصبحت أعلى بكثير، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات التي يتم ضخها لتوفير أحدث الإمكانيات الطبية للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الجهاز يتيح تقديم خدمات العلاج الإشعاعي للمواطنين داخل محافظة كفر الشيخ ومنطقة الدلتا، بدلًا من اضطرار المرضى إلى الانتقال إلى القاهرة أو مناطق أخرى للحصول على هذه النوعية من العلاج.

وقال مدبولي إن الدولة تعمل من خلال هذه المشروعات على إتاحة الخدمات الطبية المتطورة للمواطنين في مختلف المحافظات، بحيث يحصل المواطن على الخدمة بالقرب من محل إقامته، دون تحمل مشقة الانتقال إلى محافظات أخرى.

وذكر أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تحدث خلال الجولة عن وجود 13 مركز أورام على مستوى الجمهورية تابعة لوزارة الصحة، تقدم حاليًا هذه النوعية من الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن التوسع في مراكز علاج الأورام وتجهيزها بأحدث الأجهزة يأتي في إطار توجه الدولة لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير العلاج المتخصص داخل المحافظات، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة علاج الأورام وحاجة المرضى إلى خدمات علاجية متقدمة ومستمرة.


 

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