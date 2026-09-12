رئيس الوزراء: «حياة كريمة» أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة "حياة كريمة" هي أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية.

وقال مدبولي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولته التفقدية على عدد من المشروعات التنموية والخدمية بكفر الشيخ: "نحرص على التواجد في كل محافظات الجمهورية حتى يشاهد المواطن المصري حجم الجهد الذي يبذل لتحسين مستوى المعيشة في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف أن هذا المؤتمر جاء في ختام جولة طويلة في محافظة كفر الشيخ برفقة العديد من الوزراء، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وحسن رداد، وزير العمل، وفي ضيافة المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح أن الزيارة بدأت بجولة في منطقة مطوبس، حيث تم تفقد افتتاح توسعات محطة المياه التي ستخدم أكثر من 130 ألف مواطن ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أسهمت في تحسين مستوى معيشة الكثير من المواطنين البسطاء المستهدفين من هذه المبادرة، منوها إلى أن هذه المبادرة هى أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية.