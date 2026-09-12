قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي لـ جوتيريش: المساس بوحدة وسيادة السودان خطاً أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه
سعر الدولار في البنوك الآن
مدبولي يكشف حقيقة أجور المهندسين.. 20 ألف جنيه أول راتب لشاب حديث التخرج بمراكز التعهيد بالإسكندرية
ترامب يكشف فحوى رسالة الحوثيين إلى واشنطن: لا يريدوننا أن نهاجمهم
توافق بين مصر وجنوب أفريقيا على دعم الأمن والاستقرار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية
ثقة في الكوادر المصرية.. نجاح آية مدني بالتزكية في انتخابات التضامن الإسلامي
رئيس الوزراء: «حياة كريمة» أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية
معاريف: تحذير أمريكي لدول المنطقة من تصعيد واسع مع إيران.. مخاوف من حرب متعددة الجبهات
رئيس الوزراء يتفقد مركز أورام كفر الشيخ
رئيس الوزراء من كفر الشيخ: تم إجتزاء تصريحاتي عن مرتبات المهندسين
معارض أهلا مدارس 2026.. أماكن الخصومات وأسعار الأدوات المدرسية
رئيس الوزراء: الجولات فرصة للوقوف على تنفيذ المشروعات وتحسين جودة الخدمات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: «حياة كريمة» أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
أ ش أ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مبادرة "حياة كريمة" هي أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية.

وقال مدبولي، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب جولته التفقدية على عدد من المشروعات التنموية والخدمية بكفر الشيخ: "نحرص على التواجد في كل محافظات الجمهورية حتى يشاهد المواطن المصري حجم الجهد الذي يبذل لتحسين مستوى المعيشة في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف أن هذا المؤتمر جاء في ختام جولة طويلة في محافظة كفر الشيخ برفقة العديد من الوزراء، منهم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وحسن رداد، وزير العمل، وفي ضيافة المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح أن الزيارة بدأت بجولة في منطقة مطوبس، حيث تم تفقد افتتاح توسعات محطة المياه التي ستخدم أكثر من 130 ألف مواطن ضمن مبادرة "حياة كريمة"، التي أسهمت في تحسين مستوى معيشة الكثير من المواطنين البسطاء المستهدفين من هذه المبادرة، منوها إلى أن هذه المبادرة هى أعظم مشروع في القرن الـ21 على مستوى الجمهورية.

رئيس مجلس الوزراء حياة كريمة أعظم مشروع القرن الـ21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عموتة

مدافع تاريخي.. وائل جمعة يتدخل في تدريبات الأهلي.. وعموتة يدعم نصائحه

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء إجازة السبت بالمدارس في العام الدراسي الجديد؟|توضيح عاجل الآن

ريهام سعيد

بعد واقعة ريهام سعيد.. رقم في تحليل السكر لا يجب تجاهله.. استشاري: 4 عوامل تزيد من احتمالات تطور الحالة

أسرة النرجس

غطيت الجثث بمشمع أبيض.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة أسرة النرجس في التجمع

منصف بقرار

مفاجأة.. منصف بقرار يطلب تغيير مركزه مع الأهلي بسبب عدم وصول الكرة

بدء الدراسة في المدارس

الجرس ضرب.. بدء الدراسة اليوم في مدارس 12 محافظة

عداد الكهرباء

احذر الشحنة المعلقة .. اشحن عداد الكهرباء بالموبايل بهذه الخطوات

فاتورة الكهرباء

قبل دخول الشتاء..7 أخطاء منزلية بتزود فاتورة الكهرباء.. كيف تدفع أقل؟

ترشيحاتنا

مصطفى قمر

مصطفى قمر يصعّد ضد مصطفى الشعيبي بسبب «عودة».. وورثة سامح العجمي يتدخلون

مصطفى خاطر

مصطفى خاطر: بعشق تراب رجل الزعيم عادل إمام.. ومفيش غيره في مسرح مصر

مصطفى خاطر

مصطفى خاطر يتحدث عن مسلسل «نيللي وشريهان 2» ومحمد سلام

بالصور

ببلاش.. عرض 300 سيارة كلاسيكية في مزاد علني

مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية
مزاد سيارات كلاسيكية

إطلالة جذابة.. دانا حمدان تستعرض جمالها

دانا حمدان
دانا حمدان
دانا حمدان

فستان لافت.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

فيديو

ملك ريان

عيار 21 وصل لكام؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم

ملك ريان

تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد