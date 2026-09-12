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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس العراقي يدين الهجمات على السعودية ويؤكد دعمه لإجراءات الحكومة لملاحقة المتورطين

الرئيس العراقى
الرئيس العراقى
أ ش أ

أدان الرئيس العراقي نزار آميدي، اليوم /السبت/ الهجمات التي استهدفت السعودية، مؤكدا دعمه لإجراءات الحكومة في ملاحقة المتورطين.

وشدد الرئيس آميدي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - على رفض العراق لاستخدام أراضيه أو أجوائه منطلقا للاعتداء على دول الجوار، وأن حماية سيادة العراق والحفاظ على علاقاته مع محيطه الإقليمي مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية.

وأشار إلى ضرورة مواصلة التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو مسؤوليته، وبما يضمن عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات، مؤكدا حرص العراق على علاقاته مع السعودية ومع جميع دول الجوار، وعلى ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية مصالح شعوب المنطقة، بعيدا عن أي ممارسات من شأنها تعريض هذه العلاقات للخطر أو الإضرار بأمن العراق واستقراره.

وفي سياق متصل، وصلت إلى محافظة ميسان العراقية لجنة أمنية رفيعة المستوى للتحقيق في عمليات الاستهداف التي انطلقت باتجاه المنشأة النفطية في المملكة العربية السعودية.

وذكرت (واع) أن لجنة أمنية رفيعة المستوى وصلت إلى محافظة ميسان للتحقيق في حادثة استهداف السعودية، مبينا أن منفذ الشيب الحدودي مغلق حاليا وحتى إشعار آخر، باستثناء السماح بمرور المسافرين العالقين في المنفذ من كلا الجانبين العراقي والإيراني.

وأضاف أن منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة مغلق أيضا بالكامل أمام حركة المسافرين والبضائع، باستثناء السماح بمرور المسافرين العالقين من الجانبين، مشيرا إلى أن لجانا أمنية مختصة متواجدة حاليا في المنفذ للتحقيق بعدد من الخروقات، ووضع آلية تنظيمية جديدة لعمل المنفذ.

وتابع أن منفذ "زرباطية" الحدودي في محافظة واسط مفتوح أمام المسافرين وحركة التجارة من الجانبين العراقي والإيراني، وأن هناك متابعة حثيثة من قبل الجهات الأمنية وإدارة المنفذ واتخاذ إجراءات احترازية وتنظيمية لمنع حدوث خروقات محتملة.

أدان الرئيس العراقي الهجمات السعودية

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