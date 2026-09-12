رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات «داره»

في ختام جولته الموسعة اليوم، السبت، بمحافظة كفر الشيخ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، عدداً من وحدات مشروعات إسكان “داره” ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، التابعة لصندوق التنمية الحضرية، والتي تشمل مشروع “صفوة داره”، إلى جانب مشروع “زهرة داره”.

وفي مستهل جولته، أكد رئيس الوزراء أن مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية تأتي على رأس أولويات عمل الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير السكن الملائم وتحسين جودة الحياة للمواطنين، والتوسع في إقامة مجتمعات عمرانية مخططة تتوافر بها مختلف الخدمات والمرافق.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ مشروعات الإسكان التي تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، منوهاً إلى أن مشروعات التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة تستهدف التعامل بصورة شاملة مع احتياجات المدن، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية المخططة، ورفع كفاءة البيئة العمرانية، مع توفير الخدمات اللازمة للسكان بالتوازي مع تنفيذ الوحدات.

فيما أكد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أن مشروعات الإسكان المنفذة تمثل إضافة مهمة إلى الخريطة العمرانية بالمحافظة، وتسهم في زيادة المعروض من السكن المخطط وإقامة مناطق عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، بما يتواكب مع خطط الدولة للتوسع العمراني بجميع محافظات الجمهورية.

وخلال الجولة، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من مسئولي صندوق التنمية الحضرية حول مشروع صفوة داره الذي يحتوي على 109 عمارات، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمشروع يبلغ 10464 وحدة سكنية، وتتكون العمارة الواحدة من دور أرضي و11 دوراً متكرراً، بإجمالي 96 وحدة سكنية بالعمارة، وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 متراً مربعاً.

فيما أوضح مسئول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (المنفذة للمشروع)، أن المشروع يضم إلى جانب العمارات السكنية، مجموعة من المنشآت الخدمية تشمل: وحدة صحية، ومسجدين، وسوقين تجاريتين يإجمالي 32 محلًا، بالإضافة إلى ملعبين خماسيين، بما يحقق التكامل بين السكن والخدمات الأساسية ويوفر احتياجات السكان داخل المجتمع العمراني الجديد.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء عددًا من نماذج الوحدات السكنية، وحرص على متابعة موقف تنفيذ أعمال الموقع العام والمرافق والمنشآت الخدمية الملحقة بالمشروع، وأعمال المداخل والتشطيبات الداخلية والخارجية، مشددًا على أهمية تنفيذ التشطيبات وفق أعلى مستوى من الجودة، وسرعة تسليم الوحدات.

كما تابع رئيس الوزراء موقف مشروع زهرة داره الذي يحتوي على 33 عمارة، واستمع إلى شرح من مسئولي صندوق التنمية الحضرية، حول مكونات المشروع، وتمت الإشارة إلى أنه يضم 3168 وحدة سكنية، وتتكون العمارة الواحدة من دور أرضي و11 دوراً متكرراً، بواقع 96 وحدة بكل عمارة.

وأوضح مسئول الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن المشروع يشتمل على وحدة صحية، ومسجدًا، وسوقًا تجارية حضرية تضم 11 محلًا موزعة على دورين، بالإضافة إلى ملعب خماسي، بما يوفر مجموعة من الخدمات الأساسية.

وفي ختام الجولة، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، مع إعطاء أولوية خاصة للمرافق والموقع العام والمنشآت الخدمية، مشددًا على ضرورة وضع منظومة مستدامة لإدارة وصيانة المشروعين بعد الإشغال، مؤكدًا أهمية تشغيل المنشآت الخدمية بالتوازي مع بدء تسكين الوحدات، حتى يجد المواطن مختلف احتياجاته الأساسية داخل المجتمع السكني الجديد.