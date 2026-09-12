وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان التطورات الإقليمية وأمن الملاحة البحرية

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا من نظيره البريطاني “إد ميليباند”، بحثا خلاله التطورات الإقليمية الراهنة، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأفادت الوكالة بأن وزير الخارجية البريطاني جدّد، في مستهل الاتصال، تضامن بلاده مع المملكة على خلفية الهجمات التي أطلقتها ميليشيا الحوثي، مؤكدًا حق السعودية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمنها ومقدراتها وفقًا للقانون الدولي.

كما تناول الاتصال أهمية تكثيف الجهود المشتركة لضمان أمن وحرية الملاحة في الممرات المائية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحمي حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية من تداعيات الأزمة الحالية.

وأضافت «واس» أن الجانبين شددا على أهمية مواصلة التنسيق لمواجهة تداعيات التطورات الإقليمية والحفاظ على أمن الملاحة الدولية.