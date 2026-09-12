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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بعد واقعة البلوجر حسناء حسن.. كيف واجه القانون عقوبة السب والضرب في الطريق العام؟

حبس
حبس
أميرة خلف

نشرت البلوجر حسناء حسن، مقطع فيديو تبين من خلاله تعرضها تعرضها للاعتداء في الشارع، بالسب والضرب، مشيرة إلى أن المعتدي كسر هاتفها وأصابها.


وبين البلوجر حسناء أنها لا تبحث عن تحقيق مشاهدات أو زيادة شهرتها من خلال ما حدث، وإنما تريد معرفة الشخص الذي اعتدى عليها ومحاسبته.

وتفحص الأجهزة الأمنية الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد هوية المتهم.

ونستعرض في سياق التقرير الاتي، عقوبات السب والضرب في الطريق العام . 

عقوبة السب والضرب 

نصت المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».


عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

البلوجر حسناء حسن عقوبة سب ضرب قانون العقوبات

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