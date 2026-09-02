عملت محضر ضده.. سلمى عادل تتهم عضوًا بنقابة الموسيقيين بسبها

كشفت المطربة سلمى عادل عن تعرضها لواقعة سب وقذف داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، متهمة أحد أعضاء النقابة بالتجاوز في حقها لفظيًا، مؤكدة أنها حررت محضرًا بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت سلمى عادل، في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، إن الشخص الذي تتهمه بالواقعة لا يزال داخل مقر النقابة، مشيرة إلى وجود محاولات لمنع خروجه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

سلمي عادل: اتعرضت للتحرش اللفظي داخل نقابة المهن الموسيقية

وأضافت سلمى عادل، قائلة: «تعرضت للتحرش اللفظي من قبل أحد الأشخاص، وهو حاليًا موجود جوه نقابة الموسيقيين بتحميه، ومش عاوز يخرج منها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وأنا عملت محضر ضده».