جنى صاحبة فيديو مشادة والديها: الفيديو ما كانش مقصود نزوله.. صورته علشان أحمي والدتي

كشفت جنى صاحبة الفيديو المتداول الذي وثّق مشادة بين والدها ووالدتها داخل المنزل، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، مؤكدة أن نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لم يكن مقصودًا من جانبها.

وقالت جنى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار»، إنها منفصلة منذ عامين ولديها ثلاثة أطفال، وتواجه مشكلات مستمرة في محاكم الأسرة، الأمر الذي تسبب في ضغوط كبيرة على والدها بسبب الظروف المادية والأسرية التي تمر بها.

وأوضحت أن والدها كان يمر بحالة من الضغط النفسي نتيجة عدم قدرته على مساعدتها في أزمتها، مشيرة إلى أن المشادة التي ظهرت في الفيديو جاءت في ظل هذه الظروف.

وأكدت جنى أن تصويرها للموقف لم يكن بهدف الإساءة إلى والدها أو والدتها، قائلة إنها لجأت إلى التصوير في محاولة لحماية والدتها، موضحة أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كان مقتطعًا من الواقعة كاملة.

وأضافت أن الأسرة حذفت الفيديو بعد نشره بفترة قصيرة، إلا أن مقاطع منه انتشرت عبر صفحات أخرى، ما أدى إلى تعرضها ووالدتها ووالدها لتعليقات مسيئة وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت جنى تمسكها بوالدها ووالدتها، قائلة إن والدها «على دماغها من فوق»، وإن والدتها أيضًا لها مكانة كبيرة لديها، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها يقدمان لها الدعم ويرعيانها وأطفالها في ظل أزمتها.

وكشفت أنها تعاني منذ عامين من مشكلات أمام محاكم الأسرة، وأنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على مسكنها أو حقوقها المالية، مؤكدة أن محاميًا يدعى محمد مرعي يتولى مساعدتها في قضيتها دون مقابل.