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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيراميكا كليوباترا يضيف الهدف الثاني في شباك مودرن سبورت بالدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
حسن العمدة

أحرز سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في شباك مودرن سبورت بالشوط الثاني، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 63، تمريرات رائعة بين لاعبي سيراميكا ليمرر مروان عثمان كرة إلى سمير العراقي الذي سدد كرة ارتطمت بالدفاع لتصل إلى بلحاج ليسددها داخل الشباك.

افتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 7؛ بعد تمريرة رائعة من محمد رضا إلى صديق أوجولا، الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - أحمد بيكهام - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة  - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج  - صديق ايجولا - مروان عثمان.

خط الهجوم: جراديشار.
 

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد علاء - رجب نبيل - عبد الله مجدي - محمد المغربي - فوزي الحناوي - سمير العراقي - عمرو السولية  - محمد شيكا - خالد النبرصي. 

سيراميكا كليوباترا مودرن سبورت الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

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