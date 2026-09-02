الأهلي يختتم مرانه استعدادا لمباراة سموحة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه استعدادًا لمباراة سموحة التي تجمع الفريقين غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.
عقد الحسين عموتة، المدير الفني، محاضرة مطولة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة، والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.
أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ النواحي الخططية والتخصصية، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.
فوز الأهلي
كان الفريق قد حقق الفوز على زد في المباراة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر، محققًا فوزه الثاني في البطولة، بعد أن استهل مشواره في الدوري بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2.