الأهلي يختتم مرانه استعدادا لمباراة سموحة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه استعدادًا لمباراة سموحة التي تجمع الفريقين غدًا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثالثة ‏من بطولة الدوري الممتاز.‏

عقد الحسين عموتة، المدير الفني، محاضرة مطولة للاعبين، لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة، والمهام ‏المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.‏



أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ النواحي الخططية والتخصصية، واختتم المران بتقسيمة كرة قوية ‏بمشاركة جميع اللاعبين.

فوز الأهلي

‏ كان الفريق قد حقق الفوز على زد في المباراة الماضية بثنائية نظيفة حملت توقيع أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر، محققًا ‏فوزه ‏الثاني في البطولة، بعد أن استهل مشواره في الدوري بالفوز على الشرقية إنبي بنتيجة 3-2.‏