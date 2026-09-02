أهداف جيوسياسية.. دلالات زيارة رئيس الصين لمصر في هذا الوقت الاستثنائي

تأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في توقيت استثنائي، لا تقتصر دلالاته على الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين، وإنما تمتد إلى ملفات سياسية واقتصادية وأمنية وتكنولوجية تتصل بمستقبل المنطقة وموقع مصر في الحسابات الصينية.

وسلط موقع "مودرن دبلوماسي" الأوروبي الضوء على زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة، معتبرًا أن بكين تستثمر في البعد السياسي والرمزي للذكرى السبعين للعلاقات المصرية الصينية، بهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الجيوسياسية، في مقدمتها إعادة ضبط التوازنات الإقليمية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وترسيخ حضورها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

توقيت استثنائي وسط توترات إقليمية

ويرى الموقع أن أهمية الزيارة ترتبط بدرجة كبيرة بالتوقيت الذي تأتي فيه، في ظل حالة من التوتر وعدم الاستقرار الإقليمي، وما ترتب على الحرب الإيرانية من تداعيات على أمن الملاحة والطاقة والتجارة الدولية.

وبحسب التحليل، تسعى الصين إلى تعزيز التنسيق مع القاهرة في مواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي، خاصة أن استقرار طرق الملاحة يمثل مصلحة مباشرة لبكين، في ظل أهمية قناة السويس والبحر الأحمر لحركة التجارة العالمية وللمصالح الصينية المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق.

وتمنح هذه المعطيات مصر أهمية إضافية في الحسابات الصينية، باعتبارها دولة تتمتع بموقع جغرافي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، فضلًا عن امتلاكها قناة السويس التي تمثل أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

القاهرة.. حجر زاوية للأمن والاستقرار

ومن أبرز الرسائل التي يقرأها "مودرن دبلوماسي" في زيارة شي جين بينج إلى القاهرة، إعادة التأكيد على الدور المحوري لمصر في المنطقة.

ويرى الموقع أن الزيارة تحمل رسالة صينية واضحة مفادها أن القاهرة تظل عنصرًا أساسيًا في منظومة الأمن والاستقرار الإقليميين، وأن بكين تنظر إلى مصر باعتبارها شريكًا لا يمكن تجاوز دوره عند التعامل مع الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ولا يرتبط هذا التقدير بالموقع الجغرافي لمصر فقط، وإنما أيضًا بثقلها السياسي وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف القوى الدولية والإقليمية، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على التحرك والوساطة والتنسيق في أوقات الأزمات.

الصين والجنوب العالمي.. شراكة تتجاوز العلاقات الثنائية

ويضع التحليل تعزيز القيادة المشتركة للجنوب العالمي ضمن الأهداف الرئيسية للزيارة، في ظل سعي الصين إلى توسيع التعاون مع الدول النامية وبناء أطر متعددة الأطراف بعيدًا عن هيمنة قوة دولية واحدة.

وفي هذا السياق، يمكن أن تمثل الشراكة المصرية الصينية نموذجًا للتعاون بين دولتين من دول الجنوب العالمي، خاصة مع امتداد العلاقات بين القاهرة وبكين إلى عدد من التجمعات والمنظمات الدولية.

كما تسعى الصين، وفق رؤية الموقع، إلى توظيف العلاقة مع مصر في بناء نموذج للتعاون المصري الصيني الأفريقي، يقوم على التعددية الدولية وتنسيق المواقف تجاه القضايا الاقتصادية والتنموية والسياسية ذات الاهتمام المشترك.

قناة السويس.. محور مهم في الحسابات الصينية

وتبرز قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارهما من أهم عناصر الجاذبية بالنسبة للصين.

فالموقع يرى أن بكين تسعى إلى ترسيخ موقع مصر باعتبارها حلقة وصل رئيسية وممرًا حيويًا لمبادرة الحزام والطريق، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للقناة ومن البنية التحتية والمناطق الصناعية واللوجستية المحيطة بها.

ولا تقتصر أهمية المنطقة بالنسبة للصين على عبور التجارة، وإنما تمتد إلى إمكانية إقامة قاعدة للإنتاج والتصنيع والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يحول مصر من مجرد سوق للمنتجات الصينية إلى شريك في سلاسل الإنتاج والتوريد.

بريكس.. من التوافق السياسي إلى المكاسب الاقتصادية

ويربط "مودرن دبلوماسي" بين زيارة شي جين بينج إلى القاهرة وعضوية مصر في مجموعة بريكس، معتبرًا أن بكين تسعى إلى البناء على هذا المسار من أجل إضفاء طابع مؤسسي أكبر على التعاون بين البلدين.

وتفتح عضوية مصر في بريكس مساحة أوسع للتنسيق مع الصين في الملفات الاقتصادية والمالية، كما تمنح القاهرة منصة إضافية لتعزيز علاقاتها مع الاقتصادات الناشئة.

ويرى التحليل أن الهدف الأوسع يتمثل في تحويل التوافق السياسي التاريخي بين القاهرة وبكين إلى مشروعات ومكاسب تنموية واقتصادية ملموسة.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صدارة المباحثات

ولا يقتصر التعاون المتوقع على الملفات السياسية والاقتصادية، إذ يضع الموقع القدرات الرقمية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي ضمن أبرز الملفات المطروحة في العلاقات المصرية الصينية.

وتسعى بكين إلى توسيع التعاون التكنولوجي مع القاهرة، بما في ذلك مقترحات لإنشاء مراكز متخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة، في إطار توجه أوسع لنقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الرقمية المصرية.

ويرى التحليل أن هذا الملف يحمل أهمية استراتيجية، خاصة مع احتدام المنافسة العالمية على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بين الصين والولايات المتحدة، وما يجعل مصر ساحة مهمة للتعاون والتنافس التكنولوجي في الوقت نفسه.

الطاقة الشمسية.. من المشروعات إلى التصنيع المحلي

وفي الملف الاقتصادي، يبرز توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة كأحد المسارات التي يمكن أن تشهد توسعًا في التعاون المصري الصيني.

ويتضمن ذلك إمكانية زيادة الاستثمارات الصينية في تصنيع الخلايا والألواح الشمسية ومكونات أنظمة تخزين الطاقة داخل مصر، بدلًا من الاقتصار على تنفيذ محطات الطاقة.

ويستهدف هذا التوجه، بحسب التحليل، بناء سلاسل توريد محلية مرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح، بما يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي في هذا القطاع.

وتأتي هذه الرؤية في إطار الانتقال من نموذج يعتمد على استيراد التكنولوجيا إلى نموذج أكثر ارتباطًا بالتصنيع ونقل الخبرات وتوطين الصناعة.

السيارات الكهربائية.. مصر قاعدة تصدير محتملة

كما يضع التحليل توطين صناعة السيارات الكهربائية الصينية ضمن الملفات الاقتصادية المهمة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا المرتبطة بالبطاريات وتوسيع التصنيع المحلي.

ويشير الموقع إلى استثمارات أولية تقدر بنحو 200 مليون دولار في مشروعات مرتبطة بإنتاج بطاريات تخزين الطاقة، مع إمكانية إنشاء خطوط إنتاج محلية.

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة بالنسبة لمصر، التي يمكن أن تستفيد من موقعها الجغرافي وشبكة اتفاقيات التجارة التي تربطها بالأسواق الأفريقية والعربية، بما يدعم تحولها إلى قاعدة إنتاج وتصدير للسيارات الكهربائية ومكوناتها.

تحلية المياه والتكنولوجيا البيئية

ويأتي الأمن المائي أيضًا ضمن الملفات التي يبرزها التحليل، مع الحديث عن توسيع التعاون في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي والتكنولوجيا البيئية.

ويستهدف التعاون المقترح الاستفادة من التكنولوجيا الصينية في تطوير حلول منخفضة التكلفة وعالية الكفاءة، مع إمكانية دمجها في مشروعات المدن الجديدة والبنية الأساسية المستدامة.

ويكتسب هذا المسار أهمية بالنسبة لمصر في ظل الحاجة إلى تطوير مصادر إضافية للمياه ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، بالتوازي مع التوسع العمراني والتنمية الصناعية.

التعاون المالي ومبادلة الديون

وفي الجانب المالي، يشير التحليل إلى إمكانية تطوير آليات للتعاون المالي ومبادلة جزء من الديون باستثمارات مباشرة في مشروعات إنتاجية.

ومن شأن مثل هذه الآليات، حال الاتفاق عليها وتنفيذها، تخفيف الضغوط المرتبطة بالالتزامات الخارجية وتوجيه جزء من الموارد إلى مشروعات صناعية وتنموية، بدلًا من اقتصارها على السداد المالي.

ويعكس طرح هذا الملف اتساع نطاق الشراكة المصرية الصينية، التي لم تعد تركز فقط على التجارة والاستثمار التقليدي، وإنما تتجه نحو البحث عن أدوات تمويلية جديدة تخدم المصالح المشتركة.

التجارة.. طموح لتجاوز 25 مليار دولار

ويشير "مودرن دبلوماسي" إلى طموح لرفع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين إلى مستويات قياسية، مع توقعات بتجاوزه 25 مليار دولار بنهاية 2026.

ويأتي ذلك في ظل كون الصين واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، بينما تسعى القاهرة إلى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية وتقليل اختلال الميزان التجاري من خلال جذب استثمارات صينية تستهدف الإنتاج والتصدير.

ومن هنا، تكتسب مشروعات توطين الصناعة أهمية مضاعفة، لأنها تتيح الانتقال من نموذج يقوم بصورة أساسية على استيراد المنتجات إلى نموذج يقوم على التصنيع داخل مصر ثم إعادة التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

التوازن الاستراتيجي المصري

ويربط الموقع بين الشراكة المصرية الصينية وبين مفهوم التوازن الاستراتيجي الذي تتبناه القاهرة في علاقاتها الخارجية.

فمصر تحافظ على علاقات قوية مع الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه تعمل على توسيع شراكاتها مع الصين وروسيا والقوى الاقتصادية الكبرى، بما يمنحها مساحة أكبر للحركة في السياسة الخارجية.

وفي هذا السياق، تمثل العلاقات مع بكين أحد أبرز مسارات تنويع الشراكات المصرية، خاصة في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا والبنية الأساسية والتصنيع.

ويرى التحليل أن هذا النهج يمنح القاهرة قدرة أكبر على المناورة، ويعزز موقعها كطرف قادر على التواصل مع أطراف دولية متعددة في ظل تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى.

لماذا مصر تحديدًا؟

تكشف قراءة الموقع الأوروبي أن أهمية مصر بالنسبة للصين تقوم على مجموعة من العوامل المتداخلة.

فمصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا بين ثلاث قارات، وتشرف على قناة السويس والبحر الأحمر، وتمثل سوقًا كبيرة، وبوابة إلى أفريقيا والعالم العربي، كما تتمتع بثقل سياسي يجعلها طرفًا رئيسيًا في ملفات المنطقة.

وفي المقابل، توفر الصين لمصر شريكًا اقتصاديًا وتكنولوجيًا قادرًا على تمويل وتنفيذ مشروعات ضخمة، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيا وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصنعة في مصر.

وبذلك تتجاوز العلاقة بين البلدين مفهوم التجارة التقليدية، لتقترب من نموذج شراكة يجمع بين الاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والبنية الأساسية والتنسيق السياسي.

زيارة تحمل رسائل تتجاوز القاهرة وبكين

في المحصلة، يرى "مودرن دبلوماسي" أن زيارة شي جين بينج إلى مصر لا يمكن قراءتها باعتبارها زيارة ثنائية تقليدية فقط، وإنما تأتي في إطار تحولات أوسع يشهدها النظام الدولي والمنطقة.

فالصين تسعى إلى حماية مصالحها التجارية وممراتها البحرية، وتوسيع حضورها الاقتصادي والتكنولوجي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز دورها داخل الجنوب العالمي، بينما تستفيد مصر من الشراكة مع بكين في تنويع مصادر الاستثمار والتكنولوجيا وتعزيز قدراتها الصناعية.

ومع الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية، تبدو زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة بمثابة اختبار جديد لقدرة البلدين على تحويل الرصيد السياسي الكبير إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات ونقل للتكنولوجيا، بما يفتح مرحلة جديدة من الشراكة تتجاوز التجارة إلى بناء مصالح استراتيجية طويلة المدى.

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل محطة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الصينية، وتحمل دلالات سياسية واقتصادية واستراتيجية مهمة، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة والنظام الدولي.

وأضاف في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن بكين تنظر إلى مصر باعتبارها دولة محورية تتمتع بمصداقية كبيرة في الشرق الأوسط، ونافذة مهمة على أفريقيا والعالم العربي.

وأشار فهمي إلى أن الزيارة تعكس اهتمام الصين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب مشروعات التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة. وأضاف أن مصر نجحت في توظيف "دبلوماسية التنمية" لبناء شراكات تقوم على المصالح المشتركة، مع الحفاظ على استقلالية القرار المصري.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن القاهرة تنتهج سياسة متوازنة في علاقاتها مع القوى الكبرى، ومنها الصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذه السياسة عززت مكانة مصر ودورها الإقليمي.

وأوضح أن تقدير بكين لمصر يرتبط بدورها في قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي وتحولاتها السياسية والاقتصادية.