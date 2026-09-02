تعليم مطروح يبحث تنفيذ محاضرات أون لاين لطلاب القرى والنجوع الصحراوية

عقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعا مع خبراء المواد الدراسية بالمدارس الإعدادية وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بمحاضرات البث المباشر ( أون لاين ) لمدارس القري والنجوع والتجمعات الصحراوية مترامية الأطراف.

محاضرات اون لاين

وذلك وفقا لتكليفات اللواء دكتور محمد الزملوط قائد الأقليم بتعميم منظومة المحاضرات أون لاين لجميع المواد الدراسية لطلاب المناطق الأكثر احتياجا مع تحفيز الطلاب من خلال اختبارات شهرية منتظمة وتقديم مكافآت للطلاب المتفوقين أبناء تلك المناطق تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق الدراسي.

جاء ذلك بحضور إيهاب أنور مدير عام التعليم العام والأستاذة أحلام الإمام مدير إدارة التعليم الإعدادي بقاعة الاجتماعات الصغرى في ديوان عام المديرية



وأكد الرشيدي للحضور أن تنفيذ منظومة محاضرات البث المباشر تأتي في ضوء جهود المديرية لتوفير وسيلة تعليمية حديثة تسهم في التغلب على نقص المعلمين وبعد المسافات بما يفتح آفاقًا جديدة أمام أبناء القرى النائية للحصول على تعليم أفضل كذلك تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وسد العجز في بعض التخصصات وضمان وصول الشرح المتميز لكل طالب أينما كان.

و قام وكيل الوزارة بتكريم خبراء المواد الدراسية المشاركين بفعاليات المراجعات النهائية المجانية أون لاين لطلاب قرية أم الصغير والتي تنفيذها العام الدراسي الماضي مقدما لها الشكر والتقدير لمجهوداتهم المتميزة وعطاءاتهم الزاخرة والتي توجت بنجاح تلك الفعاليات وتحقيقها لأهدافها علي أكمل وجه.