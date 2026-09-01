الصحة: رصدنا إجراء مجموعة من عمليات الولادة القيصرية دون تواجد مبرر طبي في مستشفيين بمطروح

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل غلق أقسام النساء والتوليد بمستشفيي تخصصيين بمطروح لمخالفة دلائل الولادة الآمنة.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" لجان التفتيش بمدرية الشؤون الصحية في مطروح تقوم بحملات تفتيشية على مقدمي الخدمات الصحية ".

وتابع حيام عبد الغفار :" تم رصد مخالفات وعدم التزام بالدليل الإرشادي والبروتوكولات املنظمة لإجراء العمليات الولادة القيصرية بمستشفيي بمطروح ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" وزارة الصحة تتدخل للحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين"، مضيفا:" يتم إعداد تقرير كامل بكافة المخالفات التي تم رصدها ويتم إعطاء المستشفى مهلة لتصحيح الملاحظات ".

وتابع حسام عبد الغفار :" رصدنا إجراء مجموعة من عمليات الولادة القيصرية دون تواجد مبرر طبي ويجب توافر مبرر طبي ويتم توثيق هذا المبرر الطبي في الملف الخاص بالمريضة".

