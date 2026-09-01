بتكلفة 2.65 مليار جنيه.. محافظ بني سويف يشكر وزير الصحة لموافقته على استكمال المرحلة الثالثة لتطوير المستشفى «التخصصي»

تقدم اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لموافقته على توصية الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية، باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى بني سويف التخصصي، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.65 مليار جنيه، بخلاف أعمال الموقع العام والبنية التحتية والأعمال الخارجية.

وأكد المحافظ أن هذه الموافقة تمثل خطوة مهمة نحو استكمال أحد المشروعات الصحية الاستراتيجية بالمحافظة، مشيدًا باهتمام وزير الصحة ودعمه للمشروعات الصحية ذات الأولوية ببني سويف، بما يسهم في استكمال جهود الدولة لتطوير المنشآت الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال محافظ بني سويف: إن ما يجري حاليًا بالمحافظة من مشروعات تطوير ورفع كفاءة وإنشاء عدد من المستشفيات يمثل مرحلة مهمة لإعادة بناء وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تتطلع إلى أن ينعكس اكتمال هذه المشروعات على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الصحة، وحرص الدولة على إحداث نقلة حقيقية في مستوى الخدمات الطبية.

وأوضح المحافظ أنه مع الانتهاء من مشروعات تطوير ورفع كفاءة مستشفيات ناصر العام، وببا المركزي، وسمسطا المركزي، والانتهاء من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير مستشفى بني سويف التخصصي، إلى جانب المضي قدمًا في مشروع مستشفى أورام بني سويف «مستشفى السرطان»، ستشهد المحافظة نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات طبية متخصصة ومتطورة، ويرفع الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، ويدعم خدمات الطوارئ والرعاية المركزة والعمليات والتخصصات الدقيقة، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن مستشفى بني سويف التخصصي، باعتبارها من أقدم وأهم المستشفيات بالمحافظة، تمثل أحد الصروح الطبية الرئيسية لخدمة أبناء بني سويف والمحافظات المجاورة، مؤكدًا أن استكمال المرحلة الثالثة من أعمال تطويرها يمثل أهمية كبيرة لاستكمال مكونات المستشفى ورفع كفاءتها وقدرتها على تقديم الخدمات الطبية والتخصصية.

وأكد محافظ بني سويف أنه على ثقة بأن قيادات القطاع الصحي بالمحافظة، وكافة الأطقم الطبية والفنية والإدارية، ستبذل قصارى جهدها خلال المرحلة المقبلة في متابعة تنفيذ هذه المشروعات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، والعمل بأساليب غير تقليدية لتحسين مستوى الأداء والخدمة، خاصة في ظل ما تشهده المنظومة الصحية من تحديات متزامنة مع تنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة، مشددًا على أهمية أن يسير تطوير المنشآت الصحية بالتوازي مع تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المرحلة الثالثة من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى بني سويف التخصصي، والتي تبلغ تكلفتها التقديرية نحو 2.65 مليار جنيه، بخلاف أعمال الموقع العام والبنية التحتية والأعمال الخارجية، تتضمن استكمال تطوير المبنى المطور القائم، والتطوير الشامل لمبنى الغسيل الكلوي ومبنى الكلى الصناعي، وإزالة مبنى العيادات الخارجية القديم وإنشاء مبنى جديد متكامل، فضلًا عن إزالة مبنى التمريض وإعادة إنشائه، وإزالة المباني المتهالكة وغير المستغلة داخل الموقع، وإجراء التعديلات اللازمة لتحقيق البرنامج الوظيفي المعتمد للمستشفى، بما يدعم قدرتها على تقديم خدمات طبية متكاملة ومتخصصة.

وتأتي أعمال المرحلة الثالثة استكمالًا لما تم تنفيذه من أعمال التطوير خلال المرحلتين الأولى والثانية، في إطار خطة استكمال المشروع وتحقيق الاستفادة الكاملة من مكوناته لخدمة المواطنين.