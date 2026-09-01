محافظ الأقصر يعقد اجتماعاً لدراسة توفير أراض لإنشاء محطات مياه شرب بقرى إسنا والطود

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً ، لدراسة توفير مساحات من الأراضي اللازمة لإنشاء محطات مياه شرب بالمدن والقرى المحرومة ،وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر ، واللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء أحمد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب رؤساء المراكز والمدن.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الأقصر بالتنسيق الفوري بين رؤساء مركزي إسنا والطود وهيئة أملاك الدولة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، للبدء في تجهيز الأراضي الفضاء الصالحة لإقامة محطات المياه بالنجوع والقرى الأكثر احتياجاً.

وأكد المهندس عبدالمطلب عماره على ضرورة سرعة الانتهاء من الإجراءات لتوفير *26 محطة مياه بمركز إسنا*، و *7 محطات بمركز الطود*، بالإضافة إلى محطة بقرية المريس، وذلك لسد العجز وضمان وصول المياه النقية لكافة المواطنين.

كما كلف محافظ الأقصر بعقد اجتماع تنسيقي بين مسؤولي أملاك الدولة ومسؤول من كل مركز ومسؤول بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتحديد المواقع الجغرافية المناسبة للمحطات المتاحة على أرض الواقع.

وفي ختام الاجتماع شدد محافظ الأقصر على عرض مقترح كامل متضمن المواقع والمساحات المطلوبة خلال الاجتماع القادم المقرر عقده الأسبوع القادم.