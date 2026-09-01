محافظ الأقصر يشهد قرعة الإعلان عن الفائزين بتأشيرة الحج لعام 1448هـ/2027م

شهد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، واللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء جميل حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، فعاليات إعلان الفائزين في قرعة الحج لعام 1448هـ/2027م، وذلك بالقاعة الرئيسية بالمركز الدولي للمؤتمرات بالأقصر.

كما حضر الحفل اللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والشيخ على صديق وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

جرت مراسم القرعة تحت إشراف وزارة الداخلية، باستخدام تقنية الحاسب الآلي في إجراء القرعة وإعلان النتائج، بما يضمن الشفافية والدقة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وبلغ عدد المتقدمين هذا العام عن محافظة الأقصر نحو 619 مواطن، عن طريق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية او الطلبات المقدمة باليد او عبر خدمة البريد الصوتى ، لاختيار 112 حاج يخصص منها نسبة 1% للأكبر سنا، بالإضافة إلى 56 حاج أحتياطى لعدم سداد رسوم الحج أو الوفاة أو اى ظرف طارئ يحول دون السفر.

تم تخصيص 30 حاج لقسم الأقصر، و 15 لمركز الأقصر ، و 9 لمركز طيبة، و12 لمركز أرمنت ، و28 لمركز إسنا ، و16 لمركز القرنة .

وعن اعداد الاحتياطى تم تخصيص عدد 15 لقسم الاقصر، ولمركز الأقصر 8 حاج، ومركز القرنة 8 حاج ، وأرمنت 6، ومركز طيبة 4 ، ومركز إسنا 14 حاج احتياطي تم إعلان أسمائهم بالقرعة.

بدأت فعاليات الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم تم الإعلان عن أسماء المواطنين الفائزين بقرعة الحج لهذا العام، وسط أجواء من الفرحة بين الفائزين وذويهم، الذين أعربوا عن سعادتهم بالفوز بفرصة أداء فريضة الحج.

وأكد محافظ الأقصر حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للفائزين بقرعة الحج، متمنيًا لهم أداء المناسك في سهولة ويسر، والعودة إلى أرض الوطن سالمين، داعيًا الله أن يتقبل حجهم ويجعلها رحلة مباركة.