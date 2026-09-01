بدء أعمال معالجة انهيار الطريق الغربي السريع بإسنا جنوب الأقصر

بدأت الجهات المعنية تنفيذ أعمال الخوازيق اللازمة لمعالجة موقع انهيار طبقة الطريق الغربي السريع إسنا ـ السباعية، أعلى ترعة الرمادي بقرية العضايمة، وذلك ضمن أعمال التدعيم والمعالجة الجارية للموقع، بحضور أمل محمود، رئيسة قرية كومير، لمتابعة سير الأعمال ميدانيا.

وتأتي هذه الأعمال في إطار توجيهات اللواء أحمد أنور عيسى الهواري، رئيس مركز ومدينة إسنا، بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الطرق والتعامل السريع مع أي مشكلات أو ملاحظات طارئة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين ورفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية بالمركز.

وتعد أعمال الخوازيق إحدى مراحل تدعيم موقع الانهيار، تمهيدا لتنفيذ باقي الأعمال الفنية اللازمة لمعالجة الطريق ورفع كفاءته، خاصة أن الطريق الغربي السريع إسنا ـ السباعية يمثل أحد المحاور المهمة التي تخدم أهالي قرى غرب إسنا ويربط بينها وبين المناطق المحيطة.

وتابع رئيس مركز ومدينة إسنا سير الأعمال بالموقع، موجها بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة، وسرعة إنجاز الأعمال، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ أعمال التدعيم والمعالجة بالشكل الفني المطلوب.

وأكد اللواء أحمد أنور عيسى الهواري استمرار المتابعة الميدانية لملف الطرق بمختلف مناطق إسنا، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو مشكلات تظهر على الطرق، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على كفاءتها وتحقيق أعلى معدلات الأمان لمستخدميها.

وتتواصل أعمال التدعيم والمعالجة بالموقع وفقا للبرنامج المحدد، لحين الانتهاء من المراحل الفنية المقررة وعودة الطريق إلى كفاءته وتحقيق السيولة والأمان لحركة المواطنين والسيارات.