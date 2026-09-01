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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مراجعة أعمال الجمعية الزراعية بتوماس القبلية بالأقصر ومتابعة صرف الأسمدة إلكترونيًا

مراجعة أعمال الجمعية الزراعية بتوماس القبلية بالأقصر ومتابعة صرف الأسمدة إلكترونيًا
مراجعة أعمال الجمعية الزراعية بتوماس القبلية بالأقصر ومتابعة صرف الأسمدة إلكترونيًا
شمس يونس

واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر أعمال المتابعة الميدانية للجمعيات الزراعية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين ومراجعة انتظام العمل والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للإجراءات الزراعية.

جاءت المتابعة تنفيذًا لتوجيهات علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، وبمتابعة قيادات قطاعات وزارة الزراعة، وبرعاية المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر.

ونفذ المهندس محمود فاروق سلطان، من إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الزراعة بالأقصر، جولة ميدانية شملت الجمعية الزراعية بتوماس القبلية، حيث جرى فحص الخزينة وجرد المخازن ومطابقة الأرصدة المسجلة مع بيانات ماكينة الصرف، إلى جانب مراجعة يومية الصرف ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة.

كما شملت أعمال المتابعة فحص استمارات «3 زراعة» ومراجعتها مع المستندات المؤيدة لإنشاء الحيازات الزراعية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني للعاملين بالجمعية للوقوف على انتظام سير العمل.

وتضمنت الجولة أيضًا متابعة أعمال الدورة الحيازية والحصر الزراعي على المنظومة الإلكترونية، ومراجعة ضوابط صرف الأسمدة الزراعية، للتأكد من تطبيق القواعد المنظمة ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وتأتي هذه المتابعات في إطار جهود مديرية الزراعة بالأقصر لمراجعة أداء الجمعيات الزراعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، مع متابعة وحل المعوقات التي قد تواجههم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

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