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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا.. وأمريكا تحاول إحياء المفاوضات

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بوجود تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا وأمريكا تحاول إحياء المفاوضات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن شهر سبتمبر  قد يشهد تطورات كبيرة في مسار الحرب مع روسيا، في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة بالتزامن مع تحركات دبلوماسية لدفع جهود السلام.

وأوضح زيلينسكي أنه أجرى اتصالاً وصفه بـ«المفصل والبناء» مع المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مشيراً إلى أن الجانبين يعملان على تحديد موعد لزيارة المبعوثين إلى أوكرانيا، بهدف دعم المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب.

وأضاف، في منشور عبر تطبيق «تليغرام»، أنه أطلع المبعوثين على آخر التطورات الميدانية والهجمات الجوية الروسية، قائلاً: «سنرى ما سيتمكن ممثلا الرئيس الأميركي من تحقيقه. قد يحمل شهر سبتمبر الكثير من التغييرات، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لحماية الناس بالتعاون مع شركائنا».

وأكد الرئيس الأوكراني أن التقدم الروسي الأخير على الأرض كان محدوداً، لكنه تحقق مقابل خسائر كبيرة في صفوف القوات الروسية.


 

أوكرانيا روسيا روسيا وأوكرانيا القاهرة الإخبارية

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