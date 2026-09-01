الجنيه الذهب يرتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء.. ويتجاوز الـ 50 ألف جنيه

بدأت أسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الثلاثاء على ارتفاع، بعدما شهدت الأسواق زيادة في أسعار مختلف الأعيرة، مقارنة بمستوياتها في تعاملات الإثنين، وسط صعود سعر الأوقية والجنيه الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

وسجل جنيه الذهب 50638 جنيهًا، مقابل 50477 جنيهًا، مرتفعًا بقيمة 161 جنيهًا مع بداية تعاملات الثلاثاء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 23 جنيهًا، ليسجل 7234 جنيهًا، مقابل 7211 جنيهًا في تعاملات الإثنين.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، إلى 5425.50 جنيه، مقابل 5408.25 جنيه، بزيادة قدرها 17.25 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 4219.83 جنيه، مقارنة بـ4206.42 جنيه، مرتفعًا بنحو 13.41 جنيه.

سعر أوقية الذهب اليوم الثلاثاء

وارتفع سعر أوقية الذهب إلى 225002.55 جنيه، مقابل 224287.17 جنيه في تعاملات الإثنين، بزيادة بلغت 715.38 جنيه.

وبذلك بدأت أسعار الذهب تعاملات أول أيام شهر سبتمبر على ارتفاع، مع استمرار متابعة تحركات السوق المحلية والأسعار العالمية للذهب.