مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشيد بمحطة الضبعة ويصفها بأحد أكبر مشروعات الاستخدامات السلمية في أفريقيا

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً، يوم الاثنين ٣١ أغسطس ٢٠٢٦، مع رفائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تناول خلاله الجانبان سبل مواصلة وتعزيز التعاون القائم بين مصر والوكالة، فضلاً عن التحضيرات للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والمقرر عقده في منتصف شهر سبتمبر المقبل، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الملف النووي الإيراني.

أعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره للتعاون الوثيق والمستمر بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مثمناً ما تقدمه الوكالة من دعم فني لمصر في إطار برنامج التعاون الفني، بما يسهم في تطوير البرنامج النووي السلمي المصري، والذي شهد تطوراً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والاستفادة من الخبرات والكوادر المصرية داخل الوكالة.

من جانبه، أشار مدير عام الوكالة لزيارته الأخيرة لمدينة العلمين ومشاركته في مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمشروع محطة الضبعة النووية، مشيداً بالتعاون الوثيق القائم بين مصر والوكالة، وبالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع محطة الضبعة، والذي يعد أحد أكبر مشروعات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في أفريقيا، مثمناً مستوى التنسيق والتواصل الدوري والمستمر بين الجانبين بشأن مشروع الضبعة، معرباً عن تقديره للجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد.