جولة مفاجئة لمدير التأمين الصحي ببني سويف لعيادة الصحة المدرسية لرصد التحديات ورفع كفاءة الخدمات

في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتكثيف المتابعة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، أجرى الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، جولة ميدانية موسعة شملت مستشفى التأمين الصحي ببني سويف وعيادة بني سويف الشاملة وعيادة الصحة المدرسية (1)، لمتابعة سير العمل على الطبيعة، ورصد التحديات، والتوجيه بسرعة التعامل معها.

تابع مدير عام الفرع سير العمل بمختلف أقسام المستشفى، وناقش موقف إجراءات الاعتماد والمعوقات التي قد تؤثر على استكمال متطلباته، موجهاً بسرعة التعامل معها.

كما وجه بإعداد مواد وفيديوهات تدريبية مبسطة لسياسات وإجراءات العمل وتعميمها على الأقسام، مع إعادة تقييم الأطباء عقب انتهاء البرامج التدريبية للتأكد من الاستفادة الفعلية من التدريب.

وشدد على استكمال بيانات التذكرة الطبية بدقة، وانتظام مرور الأخصائيين على المرضى يومياً، مع رفع معدلات إشغال الأسرة، والمتابعة المستمرة لأرصدة الأدوية والمستلزمات وتوفير الاحتياجات أولاً بأول.

كما وجه باستكمال أعمال الميكنة، وحصر أوجه القصور والنواقص وسرعة التعامل معها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الرواكد والكهنة الطبية وغير الطبية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد والمساحات.

وأكد أهمية التحليل الدوري لمؤشرات الأداء، والالتزام بمعايير الجودة والاعتماد، وتفعيل خطط الطوارئ والتأكد من جاهزية الأقسام.

وخلال جولته بعيادة بني سويف الشاملة، تابع انتظام العمل بغرف الكشف والصيدليات والمعامل والمخازن، وراجع موقف الأدوية والمستلزمات ومستوى الخدمات المقدمة للمنتفعين.

ووجه بسرعة التعامل مع نواقص الأدوية والمستلزمات، ودعم التخصصات الطبية وفق الاحتياج، والعمل على خفض معدلات التكدس وتنظيم جداول الأطباء بما يضمن الاستفادة من ساعات العمل.

وشدد على الالتزام بجداول العمل، وأن يكون الاعتذار عن العمل مسبقاً بما يسمح بإعادة تنظيم المواعيد وتجنب ارتباك الخدمة، إلى جانب سرعة التعامل مع الأعطال الطبية وغير الطبية وحصر الكهنة والرواكد واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما استمع إلى ملاحظات عدد من المنتفعين، موجهاً بسرعة بحث الشكاوى والعمل على حلها، مع التشديد على حسن المعاملة وتيسير حصول المواطنين على الخدمة.

وفي ختام الجولة، أجرى مدير عام الفرع زيارة مفاجئة لعيادة الصحة المدرسية (1)، حيث تفقد غرف الكشف والصيدلية ومنظومة ميكنة الخدمات، وتابع انتظام العمل والالتزام بسياسات وإجراءات مكافحة العدوى.

ووجه بمتابعة الأعطال الطبية وغير الطبية وسرعة التعامل معها، مع المراجعة المستمرة لأرصدة الأدوية وتوفير الأصناف والمستلزمات اللازمة أولاً بأول.

كما استمع إلى المنتفعين للتعرف على ملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمة، ووجه إدارة العيادة بسرعة التعامل مع أي معوقات، والتأكيد على حسن المعاملة وتقديم الخدمة بصورة لائقة.

وأكد الدكتور محمد يحيى إسماعيل أن تكثيف الجولات الميدانية يستهدف الوقوف على الواقع الفعلي للعمل، وسرعة اكتشاف ومعالجة أوجه القصور، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي بمحافظة بني سويف.