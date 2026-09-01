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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الجولة الثالثة بالدوري المصري

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراته المقبلة في بطولة الدوري المصري، عندما يلتقي مع سموحة ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة المقبلة، ومواصلة مشواره في البطولة بقوة، بينما يطمح سموحة إلى تقديم أداء قوي أمام الفريق الأحمر وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة في بداية الموسم.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسموحة يوم الخميس المقبل، الموافق 3 سبتمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الفريقين.

الأهلي يترقب الجولة الثالثة

وتمثل مواجهة سموحة محطة مهمة للأهلي في بداية مشواره بالدوري، خاصة مع سعي الجهاز الفني لتحقيق الانطلاقة المطلوبة وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط خلال الجولات الأولى للمسابقة.

فوز الأهلي على زد 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزاً غالياً على فريق زد بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي المارد الأحمر كل من المغربي أشرف بن شرقي وطاهر محمد طاهر في الدقيقتين 21 و64 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد النادي الأهلي إلى 6 نقاط من الفوز على إنبي الشرقية وزد ، فيما تجمد رصيد زد عند نقطة وحيدة.

الأهلي سموحة الأهلي وسموحة الدوري الممتاز

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