الأهلي يتقدم على زد بهدف أشرف بن شرقي في الشوط الأول .. شاهد

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشوط الأول من مواجهة زد متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يحسم الشوط الأول أمام زد

وجاء هدف الأهلي عن طريق المغربي أشرف بن شرقي في الدقيقة 21، بعدما استغل تمريرة بينية رائعة من مروان عطية، لينطلق خلف دفاع زد وينفرد بالمرمى، قبل أن يضع الكرة ببراعة داخل الشباك، معلنًا تقدم المارد الأحمر.

وعقب الهدف، حاول فريق زد تكثيف محاولاته الهجومية بحثًا عن إدراك التعادل قبل نهاية الشوط، إلا أن لاعبي الأهلي نجحوا في التعامل مع محاولات المنافس والحفاظ على نظافة شباكهم.

واستمر التفوق الأهلاوي حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، ليخرج المارد الأحمر إلى الاستراحة متقدمًا بهدف نظيف، وسط سعي من زد للعودة في النتيجة خلال الشوط الثاني.



عموتة يعلن تشكيل الأهلي أمام زد

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي أمام زد، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وهادي رياض وعمرو الجزار وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وعلي محمود وطاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: منصف بقرار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد الشناوي وياسين مرعي وياسر إبراهيم وسفيان بن جديدة وأحمد رضا وعمر الساعي وحسين الشحات وكريم فؤاد وأقطاي عبد الله.

تشكيل زد أمام الأهلي

أعلن محمد شوقي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، تشكيل الفريق الذي يستعد لمواجهة النادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمد ربيعة، محمد حسين، عبدالله بكري، طارق علاء.

خط الوسط: محمد عز، أحمد الصغيري، محمود أوكا.

خط الهجوم: أحمد عادل، عبدالرحمن البانوبي، مصطفى سعد.