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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة خلال رحلة بحرية.. تفاصيل اللوك

منة عرفة
منة عرفة
آية التيجي

خطفت الفنانة منة عرفة الأنظار بإطلالة صيفية لافتة خلال رحلتها البحرية، حيث شاركت مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها وهي تستمتع بأجواء البحر وتجربة صيد الأسماك، وسط تفاعل لافت من متابعيها.

تفاصيل إطلالة منة عرفة

وظهرت منة عرفة في الصور بإطلالة تجمع بين العصرية والراحة، إذ ارتدت توب أبيض بدون أكمام بتصميم بسيط، تميز بتفاصيل لامعة وزخارف فضية صغيرة أضفت لمسة أنثوية على اللوك.

ونسقت منة عرفة التوب الأبيض مع بنطلون واسع بألوان ترابية ونقوش مستوحاة من الطبيعة، ما منح إطلالتها طابعًا صيفيًا مناسبًا للأجواء البحرية والرحلات.

واعتمدت الفنانة على إكسسوارات بسيطة وناعمة، من بينها سلسلة ذهبية رقيقة وأساور في اليد، بينما تركت شعرها الأسود منسدلًا بطريقة طبيعية، لتكمل إطلالتها العفوية.

منة عرفة

وفي إحدى الصور، ظهرت منة عرفة وهي ترتدي قفازات بيضاء أثناء الإمساك بالأسماك التي اصطادتها، بينما بدت في صورة أخرى وهي تحمل سمكتين كبيرتين، مع ظهور ابتسامتها وحماسها خلال الرحلة.

منة عرفة

إطلالة مناسبة لأجواء البحر

وتميز اختيار منة عرفة بالجمع بين الراحة والأناقة، خاصة أن البنطلون الفضفاض والتوب القطني يعكسان أجواء المصايف والرحلات البحرية، في حين أضافت التفاصيل اللامعة على التوب لمسة أكثر أناقة إلى المظهر.

وأثارت صور منة عرفة تفاعلًا من الجمهور، خاصة مع ظهورها في أجواء مختلفة تجمع بين الاستمتاع بالبحر ومغامرة صيد الأسماك.

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منة عرفة تتألق بإطلالة صيفية جريئة خلال رحلة بحرية.. تفاصيل اللوك

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