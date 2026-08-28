افتتاح مسجدي النور بقريتي النبورة وأشنين بمغاغة في المنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، افتتاح مسجدَي النور بقريتي النبورة وأشنين بمركز مغاغة، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المساجد وتوفير بيئة لائقة للمواطنين لأداء الشعائر الدينية.

وأكد محافظ المنيا أن أعمال إحلال وتجديد وتطوير المساجد تأتي في إطار الاهتمام ببيوت الله والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يليق بمكانة المساجد ودورها الديني والمجتمعي، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير دور العبادة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأشار الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إلى أن إجمالي تكلفة أعمال إحلال وتجديد المسجدين بلغت نحو 12 مليون جنيه، موضحًا أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة متكاملة لإعمار بيوت الله، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، بما يسهم في توفير مساجد لائقة للمواطنين، وتعزيز دورها في نشر قيم الوسطية والاعتدال وترسيخ القيم المجتمعية.