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حلم العمر تحول لـ مأتم | حادث مروري يخطف طبيب الأسنان الشاب قبل افتتاح عيادته بملوي بالمنيا .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حلم العمر تحول لـ مأتم | حادث مروري يخطف طبيب الأسنان الشاب قبل افتتاح عيادته بملوي بالمنيا .. صور

الطبيب الشاب مروان
الطبيب الشاب مروان
ايمن رياض

ما بين دموع الفرح ودموع الحزن ساعات قليلة فقط.. هكذا كانت قصة الطبيب الشاب " مروان " ابن مركز ملوي جنوب المنيا ، التي تحولت من قصة نجاح وبداية مشرقة إلى فاجعة بسبب الموت.

فمنذ ايام ويجهز الطبيب الشاب عيادته الخاصة " اجهزة طبيه وديكورات وزينة " وغيرها من المستلزمات وأهالي يهنئون لكي يخطو الطبيب مروان . ا . ا أولى خطواته  في مجال الطب الذي حلم به منذ صغرة الا ان القدر كان اسرع بوفاته في حادث مروري  .

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث سير ، أسفر عن مصرع الطبيب الشاب مروان . ا . ا  قبل أن يرى عيادته تمتلئ بالمرضى.

فقد تحولت الفرحة إلى صدمة وذهول ، وتحولت اللافتة الجديدة للعيادة إلى نعي ، وساد الحزن ببن الجميع فقام زملاؤه وأصدقاؤه بنعيه بكلمات ممزوجة بالصدمة. ووصفوه بأنه "نموذج للشاب الخلوق، الطموح، والمجتهد الذي كان كل أمله خدمة أهل قريته"  ، ودعا الجميع الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
ولم يتوقف الحزن عند أسرته واصدقائه. فعلى مواقع التواصل الاجتماعي تداول النشطاء صور الطبيب الراحل ، وانهالت التعليقات المؤثرة التي تنعى "فقيد الشباب"مؤكدين أن سيرته الطيبة وطموحه البريء سيظلان محفورين في قلوب كل من عرفوه ، فقد كتبوا "رحل مروان قبل أن يبدأ.. لكنه ترك أثرًا لن ينساه أحدك ، و"إنا لله وإنا إليه راجعون ".

المنيا طبيب أسنان ملوى

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