كان متجها لدير العذراء.. انتشال جثة شاب غرق في نهر النيل بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا من انتشال جثمان شاب غرق في مياه نهر النيل، ناحية دير جبل الطير بمركز سمالوط شمال المنيا، أثناء توجهه لزيارة دير السيدة العذراء.

تلقى اللواء احمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بوقوع حادث غرق شاب في مياه نهر النيل بالقرب من منطقة دير جبل الطير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتشير المعلومات الأولية أن الشاب يدعى " م . ج " 18 عام، ويقيم بإحدى قرى مركز ابو قرقاص، كان في طريقه إلى منطقة دير جبل الطير لزيارة السيدة العذراء، قبل أن يتعرض للغرق في مياه النيل، تحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

