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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا للافتتاح.. رئيس جامعة المنيا يتفقد الحديقة ومنفذ بيع المنتجات

منافذ البيع
منافذ البيع
ايمن رياض

تفقد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، منافذ بيع المنتجات الزراعية والغذائية التابعة للجامعة، وحديقة أعضاء هيئة التدريس والعاملين المقامة بالجهة الداخلية المقابلة للمنافذ خلف مركز المؤتمرات والتي تضم الى جانب الحديقة كافيتريا متكاملة وحمامات مجهزة، وذلك للوقوف على جاهزيتها استعدادًا لافتتاحها رسميًا قريبًا.

وتابع رئيس الجامعة أعمال التجهيز النهائية للمنافذ، ومستوى تنظيم مساحات العرض والحفظ والتخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها، وسرعة دوران المخزون، وإتاحة تشكيلة متنوعة من المنتجات الزراعية والغذائية التي تنتجها قطاعات ووحدات الجامعة المختلفة بصورة منظمة ومباشرة للمستهلك.

كما تفقد رئيس الجامعة حديقة أعضاء هيئة التدريس والعاملين، والتي صُممت وفق أحدث الطرز لتكون مساحة خضراء وخدمية توفر بيئة مناسبة للاستجمام وقضاء أوقات ممتعة لمنسوبي الجامعة، إلى جانب حديقة ألعاب أطفال متكاملة تم تجهيزها لاستيعاب أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين .

وأكد رئيس الجامعة أن المشروع، بما يضمه من منافذ للمنتجات ومساحات خضراء وخدمات ترفيهية، يمثل نموذجًا متكاملًا لاستثمار إمكانات الجامعة وتطوير مرافقها بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية ومجتمعية في آن واحد، مشيرًا إلى أن موقع المنافذ خلف مبنى مركز الفنون والمؤتمرات يمنحها أهمية خاصة، ويتيح الاستفادة منها في خدمة ضيوف الجامعة والوفود المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية والثقافية واللقاءات الداخلية والخارجية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إنشاء هذه المنافذ لا يقتصر على توفير نقاط للبيع، وإنما يأتي ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة بيع وتسويق المنتجات الجامعية وتعظيم عائد الاستثمار فيها، من خلال تقليل حلقات التداول وتسهيل وصول المنتج من وحدات الإنتاج إلى المستهلك النهائي بأعلى كفاءة وأفضل جودة وتكلفة مناسبة.

وأكد على أن الجامعة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في منافذ البيع داخل الجامعة وخارجها، واستحداث وسائل حديثة للتوزيع والتسويق، إلى جانب التوسع في التسويق الإلكتروني، بما يعزز قدرة المنتجات الجامعية على المنافسة والوصول إلى جمهور أوسع.
 

المنيا جامعة المنيا منافذ حديقة

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