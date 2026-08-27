غزة تترقب العدوان.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد برد قوي على الطائرات الورقية

عقد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اجتماعًا لتقييم الوضع مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.

وخلال الاجتماع، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي قائلًا: "انتهى الإنذار الذي وجهناه عقب إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات النقب. لقد أوضحنا جليًا أننا نعتبر كل عملية إطلاق عملًا إرهابيًا بكل المقاييس، وسنتعامل معه على هذا الأساس"، بحسب ما أوردته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وأضاف كاتس أنه من الآن فصاعدًا، سيتم الرد بقوة على كل عملية إطلاق الطائرات الورقية ضد المسؤولين عنها، من منظمين ومنفذين، وكذلك ضد مواقع الإطلاق والبنية التحتية التي يستخدمونها.

وتابع "وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتوجيهاتي الشخصية، سيتخذ الجيش الإسرائيلي كافة الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إجلاء السكان من أي منطقة أو حي تُطلق منه هذه البالونات والطائرات الورقية، وذلك للتعامل مع مراكز الإرهاب - على حد قوله-".