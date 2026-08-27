الصين تحث على بذل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم في غزة

دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ إلى بذل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار وتحقيق سلام دائم في غزة، وكبح أعمال العنف في الضفة الغربية.

وقال فو - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم/ الخميس/ - إنه " في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب على المجتمع الدولي التحرك لمنع إلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني، وإنقاذ الآفاق السياسية لحل الدولتين، وبذل كل الجهود لتحقيق سلام دائم".

وأضاف أن إسرائيل لم تكتف مؤخرا برفض خطة السلام الخاصة بغزة التي قدمها "مجلس السلام" بشكل علني فحسب، بل مضت إلى أبعد من ذلك بتصعيد هجماتها الدامية على غزة، ما يقوض الوضع الهش هناك.

وأشار المندوب الصيني إلى أن الوقائع أظهرت أن المحاولة الخطيرة لإطالة أمد الأعمال العدائية عمدا تمثل أكبر عقبة أمام تحقيق سلام دائم في غزة.. داعيا الأطراف المعنية، ولا سيما إسرائيل، على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بصدق وبشكل كامل واتخاذ خطوات إيجابية نحو سلام دائم.