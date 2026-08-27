فتحي سند: محمد صلاح نموذج للاحتراف الحقيقي.. والمال وحده لا يصنع لاعبًا كبيرًا

تحدث الناقد الرياضي فتحي سند عن أهمية العقلية في مسيرة لاعب كرة القدم، مؤكدًا أنها أحد أهم العوامل التي تحدد طريق اللاعب نحو النجاح أو الفشل.

وكتب فتحي سند، عبر حسابه على “فيسبوك”: “العقلية هي الأساس في مسيرة أي لاعب، وهي اللي بتحدد طريقه للنجاح أو الفشل. والعقلية دي بتتكون من التربية والثقافة والتعليم، والأهم قدرة اللاعب على تطوير نفسه وشخصيته باستمرار”.

وأضاف أن محمد صلاح يعد نموذجًا واضحًا للاحتراف الحقيقي، موضحًا: “وصوله للمكانة العالمية دي ماجاش بالصدفة، لكنه كان نتيجة كفاح ونضال وتطوير مستمر لشخصيته ولغته وطريقة تفكيره، وماكانش لاعب سطحي بيبص للموضوع من زاوية واحدة”.

وأوضح سند أن هناك فارقًا بين اللاعب الذي يسعى لتطوير نفسه وتحقيق الاحتراف الحقيقي، واللاعب الذي ينصب تركيزه على المطالب المادية، قائلًا: “في فرق كبير بين لاعب عايز يطور نفسه ويحقق الاحتراف الحقيقي، ولاعب كل تركيزه على المطالب المادية ويفضل يتنطط على ناديه علشان الفلوس”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التركيز على الجانب المادي فقط قد يؤثر سلبًا على مستقبل اللاعب، مضيفًا: “النوعية دي غالبًا بتدفع الثمن في النهاية، وممكن تلاقي مستواها بيتراجع أو مسيرتها بتتعطل، لأن الفلوس لوحدها مش هي اللي بتصنع لاعب كبير”.