إيميليانو مارتينيز يوافق على الانتقال إلى تشيلسي.. والقرار في يد البلوز

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، في ظل ارتباط اسمه بالانتقال إلى صفوف تشيلسي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب رومانو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «إيميليانو مارتينيز أعطى بالفعل موافقته على مشروع تشيلسي»، مشيرًا إلى أن الحارس الأرجنتيني يرغب في إتمام الانتقال إلى صفوف النادي اللندني.

وأضاف أن مارتينيز يأمل في الانضمام إلى تشيلسي قبل إغلاق سوق الانتقالات، في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة خلال الموسم المقبل.

وأوضح رومانو أن القرار أصبح في الوقت الحالي بيد إدارة تشيلسي، مع استمرار المناقشات الداخلية داخل النادي بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

ويعد مارتينيز أحد أبرز حراس المرمى في كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة، بعدما تألق مع منتخب الأرجنتين، وساهم في تتويجه بلقب كأس العالم 2022، إلى جانب مستوياته المميزة مع أستون فيلا.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة بشأن موقف تشيلسي النهائي من الصفقة، خاصة مع اقتراب موعد إغلاق فترة الانتقالات، في ظل رغبة مارتينيز الواضحة في ارتداء قميص البلوز.