خالد الغندور يعلق على تجديد الأهلي مع نجومه

علق الإعلامي خالد الغندور، على تجديد النادي الأهلي عقد اللاعب مروان عطية وإمام عاشور.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي في الطريق الصحيح”.

وأعلن النادي الأهلي تمديد تعاقد مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ليستمر مع القلعة الحمراء حتى عام 2030، في خطوة تعكس تمسك إدارة النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

وجاء تمديد عقد مروان عطية خلال جلسة جمعته مساء اليوم مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي، حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد، وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالتمديد.

وشهدت عملية تمديد تعاقد مروان عطية تنسيقًا كاملًا بين قطاع التعاقدات وإدارة الكرة بالنادي، بقيادة الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، من أجل إنهاء الملف بصورة رسمية، والحفاظ على أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.