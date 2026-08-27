الدكتورة مروة ياسين: تكريم الرئيس لي يمثل فضلًا وكرمًا وامتنانًا من الله

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة مروة ياسين رجب، أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة بني سويف وزميل كلية الدفاع الوطني، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، تقديرًا لما قدمته في مجال الدعوة والبحث العلمي والعمل العام.

وقالت الدكتورة مروة ياسين رجب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر الفضائية المصرية الأولى، إن التكريم يمثل فضلًا وكرمًا وامتنانًا من الله عز وجل، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيهه بمنحها هذا التكريم.

وأضافت أنها تعتبر هذا التكريم التزامًا إنسانيًا عميقًا لتجديد العهد مع الله عز وجل، وإعادة بناء الوعي المصري بكل ما أوتيت من قوة، من منطلق ديني وإنساني وأخلاقي وقيمي.

ووجهت الدكتورة مروة ياسين الشكر والتقدير للدكتور أسامة الأزهري، مشيرة إلى أنها ممتنة لله عز وجل لهذا التكريم، وداعية الله أن يقدرها على مواصلة ما تقوم به.