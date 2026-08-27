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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي ولافروف يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية والتطورات الإقليمية والدولية

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي أمس الأربعاء ٢٦ أغسطس بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزيران الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر وروسيا، والحرص المشترك على مواصلة تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي و الرئيس فلاديمير بوتين، والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. 

وفي هذا الإطار، ثمن الوزيران التعاون القائم بين البلدين في تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، خاصة في ضوء تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بالمحطة، باعتباره أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تعكس عمق الشراكة المصرية الروسية.

 كما أشاد الوزيران بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة، وفي مقدمتها مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدين أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل المنطقة وبدء أعمالها.

كما رحب الوزير عبد العاطي بقرار الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية بشأن فتح خطوط جوية مباشرة من روسيا إلى مطاري الإسكندرية والعلمين الدوليين، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها فتح وجهات جديدة أمام السائحين الروس لزيارة مختلف المقاصد السياحية المصرية على ساحل البحر المتوسط، وتعزيز حركة السياحة والتواصل الشعبي بين البلدين.

كما تناول الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في الشرق الأوسط، خاصة الطرح الإيراني العُماني المشترك المعنى بإنشاء ممر ملاحي مؤقت في مضيق هرمز. 

كما ابرز وزير الخارجية الاتصالات المكثفة التى تجريها مصر مع الأطراف الاقليمية والدولية المختلفة لخفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاستئناف تنفيذ مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وايران، والتوصل لتفاهمات مستدامة تعالج مختلف الشواغل ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما استعرض الوزير عبد العاطي موقف مصر من مستجدات القضية الفلسطينية، منوها إلى  الاجتماعات التى استضافتها مصر مؤخرا والاتصالات التى تجريها مع كافة الأطراف لتحقيق التهدئة، وتنفيذ استحقاقات خطة الرئيس الأمريكي، مؤكداً ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات المرحلة الاولى والثانية من الخطة، ووقف كافة الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي.

وشهد الاتصال كذلك تناول تطورات الأزمة الروسية-الأوكرانية، حيث اكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الداعم للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة، ودعم  الجهود الرامية إلى تسويتها بالوسائل الدبلوماسية، بما يسهم في إنهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية العلاقات الثنائية روسيا

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