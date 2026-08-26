وزيرا خارجية أمريكا والمكسيك يبحثان الهجرة غير الشرعية ووقف تهريب المخدرات

اجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم /الأربعاء/، مع وزير الخارجية المكسيكي روبيرتو فيلاسكو، في واشنطن، لبحث عدد من الأولويات الإقليمية المشتركة، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان - أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ودعا روبيو - خلال اللقاء - إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من الهجرة غير الشرعية، ووقف تهريب الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب تفكيك المنظمات الإرهابية الأجنبية والكارتيلات وحرمانها من الأسلحة.