أحمد دياب يدعم أحمد موسى: محدش يقدر يسد مكانك وننتظر عودتك لجمهورك

وجه الإعلامي أحمد دياب، رسالة دعم ومساندة للإعلامي أحمد موسى، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة إلى جمهوره وبرنامجه «على مسئوليتي» بعد انتهاء فترة النقاهة والراحة.

وقال أحمد دياب، خلال «تغطية خاصة» على قناة «صدى البلد»، إن هناك حالة من الانتظار لعودة أحمد موسى إلى الشاشة، مؤكدًا أن الجمهور يترقب استئناف تقديم برنامجه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح دياب أن أحمد موسى أعلن خروجه من المستشفى وتحسن حالته الصحية، متوجهًا إليه برسالة دعم، قائلًا: «تقوم بألف ألف ألف سلامة، وإحنا بنحبه، خليك في مرحلة النقاهة، ما تستعجلش، إحنا مستنيينك، وإحنا إخواتك موجودين لغاية لما ترجع بألف سلامة».

وأضاف أن عودة أحمد موسى إلى برنامجه ستكون محل ترحيب من زملائه وجمهوره، مشددًا على مكانته الإعلامية، قائلًا: «محدش يسد مكان أحمد موسى، الإعلامي القدير والكبير والأخ الرائع والمهذب في طريقة تعامله».

وأكد أحمد دياب أن الأهم في الوقت الحالي هو حصول أحمد موسى على فترة الراحة الكافية حتى يستعيد كامل عافيته، قبل العودة إلى جمهوره ومواصلة تقديم برنامجه «على مسئوليتي».