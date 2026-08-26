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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى 1.704 كم.. تعرف على سعر ومواصفات XPENG G7 الجديدة

XPENG G7 
XPENG G7 
كريم عاطف

طرحت علامة XPENG في مصر، طراز G7 SUPER  بالسوق المصرية، في أول ظهور عالمي للطراز خارج الصين، بما يعكس أهمية مصر ضمن خطط العلامة للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويأتي الإطلاق ضمن استراتيجية XPENG لتقديم أحدث حلول التنقل الكهربائي والذكي، ويعتمد الطراز على تقنية Kunpeng Super Range Extender، التي تجعل المحرك الكهربائي مسؤولا عن دفع العجلات، بينما يتولى نظام ذكي إدارة توليد الطاقة وإطالة مدى القيادة وفق ظروف التشغيل ومستوى شحن البطارية، بما يجمع بين تجربة السيارات الكهربائية والقدرة على قطع مسافات طويلة.

وتقدم XPENG G7 SUPER REEV مدى قيادة إجماليًا يصل إلى 1,704 كيلومترات، مع مدى كهربائي بالكامل يبلغ 430 كيلومترًا، وتعتمد على الدفع الخلفي ومحرك بقوة 293 حصانًا وعزم 450 نيوتن متر، مع تسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 6.9 ثانية. 

كما توفرXPENG G7 ‎ مساحة تخزين تمتد من 779 إلى 2,237 لتر، إلى جانب تقنيات ذكاء اصطناعي متطورة.

كما طرحت ايضا XPENG ‎ السيارة P7+ SUPER REEV، والتي تصل إلى مدى إجمالي يبلغ 1,550 كيلومتر، ومدى كهربائي 430 كيلومتر، مع محرك بقوة 242 حصانا وعزم 450 نيوتن متر، وتسارع 0-100 كم/ساعة خلال 6.9 ثانية، ومساحة تخزين من 708 إلى 2,204 لترات. 

وقال محمد النجار، الرئيس التنفيذي لراية أوتو، إن إطلاق الطرازين يمثل خطوة جديدة في توسع XPENG بالسوق المصرية، مؤكدًا استمرار الاستثمار في شبكة المبيعات والخدمات لتقديم تجربة متكاملة للعملاء.

أما عن سعر السيارة السيارة ‏P7+ SUPER REEV، فيبلغ سعرها 2,199,900 جنيه.‏

وتاتي السيارة ‏ ‏XPENG G7 SUPER REEVبسعر 2,249,900 جنيه.

Xpeng G7 SUPER التنقل الكهربائي والذكي المحرك الكهربائي XPENG G7 SUPER REEV P7

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