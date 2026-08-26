خبير "علوم الاستشعار عن بعد" يكشف أسباب حدوث فيضان نيبال المدمر

أكد الدكتور علاء النهري، النائب الأسبق لرئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن الفيضانات والانهيارات الأرضية التي شهدتها نيبال اليوم تعكس نموذجاً صارخاً للتأثير المتتابع الناتج عن تداخل التغيرات المناخية مع النشاط التكتوني في منطقة جبال الهيمالايا.

وأوضح النهري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين، ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة «المحور»، أن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة أدى إلى ذوبان مبكر للجليد وتفكك التربة الصقيعية المثبتة للصخور، مما جعل المنطقة عرضة للانهيارات عند أبسط اهتزاز أرضي.

وأشار إلى أن الزلزال البالغ شدته 4.4 درجة على مقياس ريختر كان المحفز المباشر لتحرك الكتل الصخرية والجليدية المترابطة.

وأضاف أن خطورة الفيضانات الأخيرة في نيبال تمثلت في تحولها إلى تدفقات طينية وصخرية كثيفة، وامتزجت مياه السيول والجليد المنساب بالرواسب والحصى، مما ضاعف قوتها التدميرية وتسبب في إحداث خسائر واسعة بالبنية التحتية والمناطق السكنية.