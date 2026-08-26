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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشوى عقل لـ أحمد موسى: ننتظر عودتك بطاقة وفاعلية واشتباك أكبر مع قضايا الشارع

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

وجهت الدكتورة نشوى عقل، أستاذ الإعلام وعضو مجلس النواب، رسالة دعم إلى الإعلامي أحمد موسى، عقب خروجه من المستشفى، متمنية له تمام الشفاء واستعادة كامل عافيته، والعودة إلى جمهوره خلال الفترة المقبلة.

نشوة عقل تتمنى الشفاء لأحمد موسى

وقالت الدكتورة نشوة عقل، خلال رسالة مصورة، موجهة حديثها إلى أحمد موسى: «ألف سلامة عليك وربنا يتمم شفائك على خير، وعلمنا أنك مستمر في إجازة قصيرة».

وأضافت أنها تتمنى أن تمر فترة الراحة الحالية بسلام، وأن يستعيد أحمد موسى كامل صحته وعافيته، تمهيدًا للعودة إلى عمله الإعلامي.

ننتظر عودتك بطاقة أكثر

وتابعت نشوة عقل: «نتمنى رجوعك خلال الفترة المقبلة بطاقة أكثر وفاعلية واشتباك أكبر مع القضايا التي تهم الشارع المصري».

وأكدت أن عودة أحمد موسى إلى جمهوره ستكون محل ترحيب، متمنية له استعادة نشاطه وفاعليته والعودة إلى الشاشة بعد انتهاء فترة الراحة والنقاهة.

واختتمت أستاذ الإعلام وعضو مجلس النواب رسالتها بتجديد تمنياتها للإعلامي أحمد موسى بالشفاء العاجل، واستعادة كامل عافيته، والعودة إلى ممارسة دوره الإعلامي والتفاعل مع القضايا والموضوعات التي تهم المواطنين.

أحمد موسي الدكتورة نشوة عقل الإعلامي أحمد موسى

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