أمجد حسنين: مراجعة مواعيد التسليم خطوة مهمة لضبط السوق العقاري

أكد المهندس أمجد حسنين، عضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار بمجلس الوزراء، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف اليوم، بشأن ضرورة تسليم الوحدات كاملة المرافق والبنية الأساسية، وفقًا لما نصت عليه العقود المبرمة مع شركات التطوير العقاري، تمثل رسالة واضحة لتعزيز الالتزام التعاقدي وحماية حقوق المواطنين.

وقال حسنين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المراجعة الحكومية لالتزامات شركات التطوير العقاري ومواعيد التسليم تعد خطوة مهمة، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان بدأت بالفعل في مراجعة مواعيد تسليم الوحدات للمواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وتعزيز الانضباط داخل السوق العقاري.

وأشار إلى أن السوق العقاري في حاجة إلى جهة تنظيمية واضحة تتولى متابعة الالتزامات وحماية حقوق أطراف المنظومة، سواء من خلال وزارة الإسكان أو جهة تنظيمية متخصصة، مؤكدًا أن وجود جهة منظمة سيعزز من الانضباط والشفافية في السوق.

زيادة الثقة في السوق

وتابع أن حماية حقوق المواطن ورفع مستوى الانضباط في السوق العقاري يمثلان عنصرين أساسيين لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في القطاع، لافتًا إلى أن زيادة الثقة في السوق ستسهم بدورها في جذب المزيد من الاستثمارات العقارية ودعم نمو القطاع خلال الفترة المقبلة.